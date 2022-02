Airbus Group SE: Fliegen mit Wasserstoff

Werbung

Fliegen ohne schlechtes Gewissen?

Der Flugzeugbauer Airbus macht jetzt Ernst bei seinen Plänen die weltweit ersten klimaneutralen, emissionsfreien Verkehrsflugzeuge bis 2035 in die Lüfte zu schicken. Angesichts der weltweiten Klimaprobleme ist dies ein wünschenswertes Vorhaben. Einer Studie unter der Leitung der Manchester Metropolitan University zufolge, trägt die globale Luftfahrt nämlich 3,5 Prozent zur menschengemachten Klimaerwärmung bei. Airbus geht für die Weiterentwicklung jetzt eine neue Kooperation ein: Zusammen mit dem Triebwerksbauer CFM International soll an der Entwicklung eines durch wasserstoffbetriebenen Flugzeugmotors gearbeitet werden. Hinter CFM stehen der französische Triebwerksbauer Safran und der amerikanische Mischkonzern General Electric (GE). Bereits bis 2025 soll ein sogenannter Demonstrator für ein solches Triebwerk entstehen. In diesem wird das Kerosin durch Wasserstoff ersetzt. Eingesetzt werden soll das Triebwerk in einem A380-Großraumflugzeug. Airbus hatte seine ZEROe-Konzepte bereits im September 2020 vorgestellt, also inmitten der Corona-Pandemie. Der Flugzeugbauer glaubt, dass die Wasserstoff-Flugzeuge bis zum Jahr 2035 serienreif sind – möglicherweise sogar schon früher. Dafür wird ein auf Wasserstoff ausgelegtes Triebwerk allein nicht ausreichen. Es muss auch die entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Aus diesem Grund hatte Airbus im Februar mit der Changi Airport Group, dem globalen Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde und der Zivilluftfahrtbehörde von Singapur (CAAS) eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um das Potenzial für ein künftiges Wasserstoff-Drehkreuz im Stadtstaat zu untersuchen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Partner untersuchen, wie Wasserstoff an bestehenden und neuen Flughäfen transportiert, gespeichert und an die Flugzeuge geliefert werden kann.

Emissionsfreies Fliegen nur einer von mehreren Wachstumstreibern

Die Entwicklung eines Wasserstoff-Flugzeugs gilt als ein großer Wachstumstreiber für den Flugzeugbauer. Es ist in den kommenden Jahren mit einem Modernisierungszyklus bei den Fluggesellschaften zu rechnen. Dafür gilt zunächst eine Erholung des Flugverkehrs durch den Tourismus und durch Geschäftsreisen als Grundvoraussetzung. In den letzten Wochen mehrten sich die Stimmen der Fluggesellschaften, aber auch der Reiseportale und Hotelbetreiber, dass diese Erholung weiter voranschreitet. In den letzten beiden Jahren war der Flugverkehr aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen beinahe komplett zum Erliegen gekommen. Zahlreiche Fluggesellschaften kamen in Nöte, an einen Ausbau der Flugzeugflotten war kaum zu denken. Doch selbst, wenn es zu keiner Aufstockung der Flotten kommt, werden die Fluggesellschaften angesichts der Vorgaben zur Erreichung der Emissionsziele gezwungen sein, ihre Flotten zu modernisieren. Bedarf besteht allerdings bei längeren Distanzen. Airbus positioniert sich mit Airbus Urban Mobility für den Trend der Urbanisierung. In der ersten Dekade nach der Jahrtausendwende lebten erstmalig mehr als 50 Prozent der Menschen in Städten. Bis 2030 sollen es bereits 60 Prozent sein. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass bis 2050 etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung im urbanisierten Lebensraum wohnen werden. Hierbei wird auch ein erwartetes Wachstum der Bevölkerungszahlen mit einbezogen. Airbus hat den steigenden Bedarf an innovativen Mobilitätsmöglichkeiten erkannt. Die Infrastruktur am Boden wird zunehmend überlastet, weswegen Airbus die Entwicklung neuer Arten von Luftfahrzeugen vorantreibt. Bereits 2018 hatte das Unternehmen Airbus Urban Mobility gegründet, um die Erforschung moderner kommerzieller urbaner Luftmobilitätslösungen und -dienstleistungen auf die nächste Stufe zu heben. Mit dem CityAirbus NextGen entwickelt Airbus einen vollelektrischen, viersitzigen, senkrecht startenden und landenden Multikopter mit Flügeln. In Fachkreisen werden solche Geräte eVTOL genannt, wobei der Begriff ein Akronym aus “electric Vertical Take-Off and Landing aircraft“ ist. Mit einer Reichweite von 80 Kilometern und einer Reisegeschwindigkeit von 120 km/h eignet er sich perfekt für den emissionsfreien Flugbetrieb in Großstädten. Der Erstflug des Prototyps ist für 2023 geplant.

Geopolitische Konflikte und steigende Verteidigungsausgaben

Russland hat nach dem Befehl zur Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine die geopolitischen Spannungen weiter angeheizt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wollte Deutschland und die anderen Alliierten bereits vor dem Jahreswechsel zu höheren Gemeinschaftsausgaben für Verteidigung und Abschreckung bewegen. Bis 2014 hatten europäische NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben gekürzt und ihre Armeen verkleinert. Jetzt wird Bundesfinanzminister Christian Linder für die bessere Ausrüstung für die Bundeswehr tief in die Taschen greifen müssen. Der Modernisierungsbedarf bei der Bundeswehr ist hoch. Airbus verfügt über ein großes Produktportfolio mit Kampfflugzeugen, Militärtransportern, Mehrzweck-Tankflugzeugen sowie unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Zum Portfolio gehören auch Lösungen für die ausfallsichere Konnektivität im gesamten Kampfgebiet. Airbus gilt als Vorreiter im Bereich der sicheren militärischen Satellitenkommunikation. Das Unternehmen versorgt bereits 38 Streitkräfte und Organisationen weltweit (einschließlich der NATO und der Europäischen Verteidigungsagentur), mit seinen Kommunikationslösungen. Das Unternehmen rechnet nicht nur in Deutschland mit einem Wachstum der Verteidigungsbudgets. Besonders im asiatisch-pazifischen Raum wachsen diese gemäß Unternehmensaussagen noch schneller.

Rekordgewinn im vergangenen Jahr

Obwohl der Flugzeugbauer selbst von einem Übergangsjahr spricht, konnte Airbus für das vergangene Jahr einen Rekordgewinn vermelden. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 4 % auf 52,1 Mrd. Euro. Die Erholung von den Rückgängen durch die Corona-Pandemie mündete nun in einem Konzernergebnis auf Rekordniveau bei 4,2 Mrd. Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,36 Euro. Im Jahr zuvor hatte der Verlust je Aktie noch bei -1,45 Euro gelegen. Aktionäre sollen daher nach der coronabedingten Zwangspause wieder eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie erhalten. Das Unternehmen strebt für das laufende Jahr ein bereinigtes EBIT von rund 5,5 Mrd. Euro an. Dieses hatte im vergangenen Jahr noch 4,865 Mrd. Euro betragen und übertraf damit sowohl die Erwartungen des Unternehmens als auch der Analysten.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Airbus Group SE

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Airbus Group SE stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 87,728 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 87,728 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Airbus Group SE hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 23.02.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion