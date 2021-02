AIRBUS - Kaufsignal noch vor den Quartalszahlen?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 91,180 € (XETRA)

Nachdem der Coronacrash mit einer mehrwöchigen Bodenbildung bei 48,08 EUR beendet wurde, stieg die Aktie von Airbus in einer dreiteiligen Aufwärtsbewegung an die 100 %-Projektion der ersten Teilstrecke dieser Erholung bei 95,59 EUR an (blaue Projektion im Chart). Die Zielmarke bremste den Wert ab Anfang Dezember ein. Nach einer Konsolidierung, die einen Doppelboden bei 81,90 EUR hervorbrachte, zog die Airbus-Aktie zuletzt wieder dynamisch an die Oberseite der Range an und steht jetzt kurz vor einem Kaufsignal:

AIRBUS-Aktie vor Widerstandszone um 97,00 EUR

Zunächst hat der Wert eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten und könnte von dieser nach oben bis 95,59 und 97,02 EUR abprallen. Werden diese Kurshürden durchbrochen, ist ein weiteres Kaufsignal aktiv. Auf der Basis der Rally seit November wäre das nächste Ziel die 104,93 EUR-Marke (grüne Projektion). Darüber könnte die Airbus-Aktie bis an den Kurszielcluster im Bereich von 110,00 EUR steigen. Sollte dieser Bereich in den kommenden Monaten überschritten werden, gäbe es Platz bis zu den Widerständen um 115,00 EUR.

Abgaben unter 87,00 EUR würden dagegen dazu führen, dass der Ausbruch vertagt wird und die Aktie bis 81,90 EUR zurücksetzt. Ein ernstzunehmendes Verkaufssignal wäre jedoch erst unter der Marke aktiv.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

