AIRBUS - Lösen die Zahlen eine Rallyschub aus?

Die Airbus-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 47,70 EUR zurück. Im Mai 202 testete die Aktie diese Marke noch einmal und setzte danach zu einer Rally an. Am 29. Juli erreichte die Aktie ein Hoch bei 120,92 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er im Tief auf 96,64 EUR. Am 05. Januar 2022 scheiterte die Aktie am Hoch aus dem Juli. Zuletzt näherte sie sich diesem Hoch wieder an.

Heute gab das Unternehmen Zahlen bekannt. Der Flugzeugbauer Airbus hat 2021 den höchsten Gewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Der Überschuss von 4,2 Mrd. Euro lag über dem bisherigen Rekordgewinn von 2018, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. 2019 und 2020 hatte Airbus noch Milliardenverluste angehäuft. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden jetzt wieder eine Dividende erhalten: Geplant ist die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) verdreifachte sich im vergangenen Jahr auf knapp 4,9 Mrd. Euro. In diesem Jahr soll das bereinigte Ebit einen Betrag von 5,5 Mrd. Euro erreichen.

Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt positiv aus. De Aktie wird vorbörslich mit einem Plus von rund 1,5 % gehandelt.

Ausbruch möglich

Gelingt der Airbus-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 120,92 EUR, dann kann die Rally seit Mai 2020 fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 132,84 EUR und an das Allzeithoch bei 139,40 EUR wäre dann möglich.

Ein Rückfall unter das Tief vom Montag bei 112,48 EUR würde allerdings einen Rückschlag für die Bullen bedeuten. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 107,18 EUR und sogar 96,64 EUR kommen.

Fazit: Die aktuellen Zahlen könnten den Impuls für einen wichtigen Ausbruch liefern.

