Airbus macht sich für Corona wetterfest - Prognose gestrichen

München (Reuters) - Europas größter Flugzeugbauer Airbus macht sich für die Coronakrise und den drastischen Einbruch der Luftfahrt wetterfest.

Das französisch-deutsche Unternehmen stockt seine Liquiditätsreserven um rund zehn Milliarden auf 30 Milliarden Euro auf, wie Airbus am Montag in Toulouse mitteilte. Dazu sei der Kreditrahmen um 15 Milliarden Euro aufgestockt worden. Zudem werde die Dividende für 2019 von 1,80 Euro je Aktie - das sind insgesamt 1,4 Milliarden Euro - gestrichen und die Aufstockung des Pensionsplan-Vermögens verschoben.

Airbus wolle damit "gewährleisten, dass wir wieder effizient arbeiten können, sobald sich die Lage verbessert", erklärte Vorstandschef Guillaume Faury. "Aufgrund der volatilen Situation haben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen."

Der Flugzeugbauer hatte die wegen der Coronavirus-Pandemie für einige Tage unterbrochene Produktion in Frankreich und in Spanien am Montag teilweise wieder aufgenommen. "Durch das Aufrechterhalten der Produktion, das Management des soliden Auftragsbestands, die Unterstützung von Kunden und die Absicherung seiner finanziellen Flexibilität für das operative Geschäft will Airbus sogar im Falle einer anhaltenden Krise die Kontinuität seines Geschäfts sicherstellen", hieß es in der Mitteilung. Airbus begrüße aber, dass Regierungen weltweit den Fluggesellschaften und den Lieferanten finanziell unter die Arme greifen wollten.