AIRBUS - Neuer Angriff der Bullen

Die Airbus-Aktie markierte am 29. Juli 2021 ein Hoch bei 120,92 EUR. Dieses Hoch ist das Hoch in der Rally seit März 2020. Seit Juli 2021 korrigiert der Wert. Dabei fiel er im Tief auf 96,64 EUR. Am 05. Januar 2022 scheiterte die Airbus-Aktie an diesem Hoch. Die Aktie setzte anschließend kurz, aber deutlich zurück. Erst die Unterstützung bei 107,18 EUR gab dem Wert wieder Halt.

In den letzten Tagen legte der Aktienkurs wieder zu. Gestern kam es zum Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit 05. Januar 2022. Dieser Ausbruch wird heute sofort weiter gekauft. Die Aktie zieht mit dem Markt an.

Gelingt jetzt der Ausbruch?

Die Airbus-Aktie könnte kurzfristig gen 120,92 EUR ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde Platz für eine Rally an das Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 139,40 EUR schaffen. Die Chancen für einen Ausbruch stehen recht gut. Aber gute Chancen auf einen Ausbruch und ein tatsächlicher Ausbruch sind zwei Paar Stiefel.

Ein Rückfall unter 112,00 EUR wäre ein Rückschlag für die Bullen. Dann wäre wohl mit einem erneuten Test der Unterstützung bei 107,18 EUR zu rechnen.

Fazit: Das Chartbild der Airbus-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Aber noch steht der Aktie eine wichtige Hürde im Weg.

