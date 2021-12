Airbus, Teamviewer, Verbio und Genfit schraubt sich in die Höhe – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Nachdem die amerikanische Technologie Nasdaq Donnerstag mit einem Minus von über 2,6 Prozent aus dem Handel gegangen ist, hat der Dax heute auch keine großartige Lust auf höherer Kurse. Dementsprechend müssen Anleger heute auch Aktien mit grünen Vorzeichen fast mit der Lupe suchen. Aber es gibt sie. Im Dax gehört Airbus zu den Werten die sich gegen den schwachen Trend stemmen. Hier wirkt noch eine Bestellung von KLM-France nach.

Dax

Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM hat bei Airbus eine Bestellung über 100 Jets aufgegeben. Der Deal umfasse 100 Mittelstreckenjets der Typen A320neo und A321neo, teilte Air France-KLM am Donnerstagabend in Paris mit. Die ersten Maschinen dürften in der zweiten Hälfte 2023 kommen. Zudem will der Konzern vier Airbus-Frachtflugzeuge vom Typ A350F für Air France kaufen. Das Unternehmen unterzeichnete eine Absichtserklärung, die auch Kaufrechte für vier weitere Maschinen der Reihe umfasst.

Ebenfalls aktuell vorbörslich leicht im Plus: Deutschen Post, Bayer, Henkel, Linde und Fresenius

MTU kann heute nicht von den neuen Bestellungen bei Airbus profitieren. Vorbörslich ist der Triebwerkshersteller der schwächste Wert im Dax. auf den weiteren Plätzen folgen e.on, SAP und Delivery Hero

MDax

Der Index für mittelgroße Werte zeigt vorbörslich ein etwas ausgeglicheneres Bild. Es gibt aktuell keine größeren Ausreißer nach oben oder unten. Auf den vorderen Plätzen reihen sich vorbörslich mit einem Plus unter 1 Prozent die Papiere von Teamviewer, Aroundtown, Aixtron und Auto1.

Am Ende des Index kommen nur die Papiere von Jungheinrich und Fraport auf eine Verlust von 1 Prozent. Ansonsten bleiben die Verluste der weitere Papiere moderat.

SDax

Hier sehen die positiven Ausschläge schon etwas deutlich aus. Mit einem Plus von mehr als einem Prozent glänzen vorbörslich die Papiere von About You und Encavis. Auch die Papiere von S&T liegen nach der Short Attacke von Fraiser Perring leicht im Plus.

Auf den hinteren Plätze sind die Abschläge ebenfalls etwas größer. Verbio, LPKF Laser, PVA Tepla und Deutz kommen jeweils auf ein Minus von mehr als ein Prozent.

Über den Tellerrand geschaut

Die Papiere von Genfit stemmen sich mit einem Plus von 33 Prozent ordentlich gegen den Trend. Ipsen gab am Freitag bekannt, dass es im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft einen exklusiven Lizenzvertrag für Elafibranor, ein von Genfit entwickeltes Medikament, unterzeichnet hat.

Auch die Cener Copr. liegt bei Tradegat ordentlich im Plus – fast 20 Prozent. Das Unternehmen entwickelt Informationstechnik für den Bereich Gesundheitswesen und soll Übernahmegespräche mit Oracle führen.

Etwas mehr als 10 Prozent im Minus liegt die Aktie von Galan Lithium

