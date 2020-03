Airbus Update: Volatile Handelsphase voraus!

In der abgelaufenen technischen Besprechung vom 18. Februar 2020: „Airbus Update: Gewinne sichern!“ wurde auf einen weiteren Ausverkauf in der Airbus-Aktie hingewiesen. Dieses Szenario trat auch wie erwartet ein, nach dem dynamischen Ausverkauf auf die markante Unterstützung von 111,12 Euro ist vorerst aber Schluss. Durch massive Intervention der Notenbanken wird nun versucht Vertrauen herzustellen, was sich zunächst in volatilen Kursen widerspiegeln dürfte und eine weitere Auswertung erschwert. Short-Positionen sollten jetzt glatt gestellt werden.

Volatile Handelsphase voraus

Weiterhin bestimmt die Ausbreitung des Corona-Virus den Alltag an den Börsen, nach den massiven Rücksetzen in der Airbus-Aktie sind weitere Positionen zunächst nicht ableitbar. Das Handelsgeschehen dürfte sich demnächst zwischen grob 103,50 und 115,00 Euro abspielen, weitere Impulse müssen erst noch abgewartet werden. Dies ändert allerdings nichts an vereinzelten Ausbrüchen zur Ober- beziehungsweise Unterseite. Erst wenn sich die Lage wieder halbwegs beruhigt hat, können neue Handelsansätze in Erscheinung treten und wieder vernünftige Position erlauben einzugehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 112,76 // 114,44 // 116,00 // 117,82 // 120,00 // 122,20 Euro Unterstützungen: 110,00 // 108,70 // 107,50 // 107,10 // 105,64 // 105,00 Euro

Fazit

Gewinne aus dem vorausgegangenen Short-Investment sind nun ganz klar zu realisieren. Bis neue Handelsansätze auftreten, sollte das Schießpulver zunächst trocken gehalten werden. Zunächst einmal ist eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 103,50 und 115,00 Euro bei Airbus anzunehmen. Weiteren Impulse müssen erst noch abgewartet werden, neue Handelsansätze werden sich immer wieder und in zahlreichen anderen Sektoren ergeben.

