AIRFRANCE-KLM - Die Bären bleiben am Ruder

Air France- KLM S.A. - WKN: 855111 - ISIN: FR0000031122 - Kurs: 3,767 € (L&S)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) vom 07. Mai ("AIRFRANCE-KLM - Aktie nimmt nach Zahlen das Allzeittief ins Visier") lautete wie folgt: "Die Aktie befindet sich in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend, neue Allzeittiefs unterhalb von 3,80 EUR (Tief Mitte März) scheinen aus technischer Sicht nur eine Frage der Zeit. Schnäppchenjäger dürften die Aktie dann jedoch erst einmal im Bereich 3,70/90 EUR stabilisieren.")

Stabilisierung nach Allzeittief

Nach der Analyse gab die Aktie erwartungsgemäß weiter nach und fiel auf ein neues Allzeittief. Dort griffen dann wie avisiert die Schnäppchenjäger zu und die Aktie der Airline konnte sich erwartungsgemäß wieder stabilisieren.

Die anschließende Erholung führte den Wert zurück an den Abwärtstrend im Tageschart, ein Ausbruch gelang aber nicht. Heute wird der Wert schon wieder in die Schranken gewiesen - hier bleiben vorerst die Bären am Ruder, bevor ein nachhaltiger Ausbruch über die Trendlinie gelingt.

Air France KLM Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)