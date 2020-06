AIRFRANCE-KLM - Heftige Turbulenzen

Air France- KLM S.A. - WKN: 855111 - ISIN: FR0000031122 - Kurs: 5,026 € (L&S)

So sah der Prognosechart der jüngsten Betrachtung zu den Aktien der viert-größten Airline Europas vom 28. Mai aus:

Die tatsächliche Aufwärtsbewegung verlief dann noch deutlich impulsiver als erwartet und ging auch noch ein ordentliches Stück über den Zielkorridor auf der Oberseite hinaus. Glückwunsch an alle, die da etwas verdienen konnten.

Wie geht`s weiter aus charttechnischer Sicht?

Ausgehend vom Tief am 20. Mai hatte die Aktie innerhalb von nur zwei Handelswochen annähernd 90 % an Wert hinzugewinnen können. Nach einem so genannten "Bearish Engulfing-Pattern" am 9. Juni setzten die Anteilsscheine der Fluglinie im Anschluss unter den EMA50 im Tageschart zurück.

Erst am 61,80 % Retracement der vorherigen Aufwärtswelle schlugen technisch orientierte Händler wieder zu und stabilisierten die Aktie. Dieses Retracement-Level bei 4,65 EUR ist die kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite.

Oberhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands nun erst einmal wieder nordwärts. Eine vergleichbare Dynamik wie zuletzt ist aber nicht mehr zu erwarten. Oberhalb von 4,65 EUR wird dennoch ein erneuter Anstieg über die 6,00 EUR-Marke präferiert.

Air France KLM Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)