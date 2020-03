Airline-Verband IATA ruft zur Rettung von Fluggesellschaften auf

London (Reuters) - Der internationale Airline-Verband IATA hat vor einer Masseninsolvenz unter Fluggesellschaften in Folge der Corona-Krise gewarnt.

Sollte nicht umgehend staatliche Finanzhilfe an Airlines fließen, denen das Geld gerade schnell ausgehe, könnte mehr als die Hälfte der Airlines weltweit pleite gehen, erklärte IATA am Dienstag in London. Nach ihrer aktualisierten Schätzung erwartet die Lobby einen Umsatzausfall von 250 Milliarden Dollar. Das wäre ein Rückgang um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Wir haben eine Liquiditätskrise, die mit vollem Tempo kommt - keine Einnahmen und laufende kosten, daher brauchen wir dringend Geld", erklärte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac.

Im zweiten Quartal brechen laut IATA in Europa 90 Prozent der Kapazitäten weg. Die europäischen Airlines seien deshalb besonders gefährdet, erklärte der Verband. Es werde voraussichtlich länger als ein halbes Jahr dauern, bis sich die Branche vom Corona-Schock erholen könne.