Airline-Verband - Verluste 2022 sinken auf 11,6 Milliarden Dollar

Boston (Reuters) - Die weltweiten Fluggesellschaften blicken deutlich optimistischer nach vorn und rechnen für das nächste Jahr mit deutlich geringeren Verlusten.

Netto dürfte sich das gesamte Minus auf 11,6 Milliarden Dollar verringern, nach 51,8 Milliarden Dollar 2021, erklärte der globale Airline-Verband IATA am Montag. Er hatte im April für dieses Jahr noch Verluste von 47,7 Milliarden Dollar vorausgesagt. Die Lobby geht davon aus, dass es für die Fluglinien in allen Regionen besser läuft, die Airlines in Nordamerika dürften im nächsten Jahr sogar wieder in die Gewinnzone zurückkehren. "Wir haben den tiefsten Punkt der Krise hinter uns gelassen", sagte IATA-Generaldirektor Willie Walsh auf der Jahrestagung des Verbands. "Es gibt zwar immer noch ernste Probleme, aber der Weg zur Erholung ist in Sicht".

Die Branche erwartet, dass die internationale Reise-Nachfrage im nächsten Jahr 44 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht. Inlandsreisen dürften hier bereits wieder 93 Prozent erreichen. IATA schätzt, dass die Gesamtzahl der Fluggäste von 2,3 Milliarden 2021 auf 3,4 Milliarden im nächsten Jahr steigt. Dies wäre aber immer noch deutlich weniger als die 4,5 Milliarden von 2019.