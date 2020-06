AIXTRON - Aktie eher schwach auf der Brust

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 9,714 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 20. Mai ("AIXTRON - Das sieht konstruktiv aus") lautete wie folgt: "In den vergangenen Wochen konsolidierte der Wert dann innerhalb einer Dreiecksformation um den EMA200 im Tageschart. Heute nun schickt sich der Wert an, aus dieser Konsolidierungsformation gen Norden hin auszubrechen. Gelingt dies per Tagesschluss, würde dies für die kommenden Handelstage weiteres Erholungspotenzial eröffnen. Die nächsten Ziele auf der Oberseite lägen dann im Bereich 10,50 EUR und danach der Bereich um 11,50 EUR."

Ausbruch - ja, Rally - nein

Die Aktie brach erwartungsgemäß aus der Dreiecksformation gen Norden hin aus, der anschließende Aufwärtsschub ließ allerdings arg zu wünschen übrig. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die Dynamik auf der Oberseite war zuletzt eher enttäuschend, wichtige Chartunterstützungen in Form des EMA50 und des EMA200 im Tageschart haben allerdings bislang gehalten. Prozyklische Verkaufssignale mit Ziel 8,00 bis 8,50 EUR würden hier erst bei ein Tagesschluss unterhalb von 9,20 EUR entstehen.

Bis dahin dürfen die Käufer aus technischer Sicht nach wie vor weiter hoffen, ein Kauf ist die Aktie hier aus technischer Sicht allerdings nicht mehr auf Grund der relativen Schwäche zum Gesamtmarkt.

Aixtron Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)