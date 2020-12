Aixtron: Aktie strotzt weiterhin vor Kraft – Kurs klettert auf Hoch seit 2018

Die Aktien von Aixtron sind am Mittwoch auf einen weiteren Höchstkurs seit April 2018 gestiegen. Allein seit Anfang November belaufen sich die Gewinne auf fast 50 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Plus von fast 70 Prozent zu Buche. Zuletzt setzten sich die Papiere mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent auf 14,50 Euro an die Spitze des MDax der mittelgroßen Börsentitel.

Händler verwiesen zur Begründung für die fortgesetzten Kursgewinne auf den jüngsten Abschluss einer Phase II eines OLED-Projekts mit einem asiatischen Display-Hersteller. Das wecke Hoffnung auf künftige Aufträge. Am Montagabend hatte der LED- und Chipindustrieausrüster zudem mit Christian Danninger einen neuen Finanzchef bekannt gegeben. Die Analysten der Commerzbank werteten dies positiv und attestierten dem Manager „einschlägige Erfahrungen“ in seinen Aufgabengebieten.

