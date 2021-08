AIXTRON - Neues Rallyhoch! Jetzt einsteigen?

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 24,450 € (XETRA)

Die Aixtron-Aktie fiel im März 2020 fast auf die Unterstützung bei 5,89 EUR zurück. Knapp darüber drehte sie nach oben ab. Im Februar 2021 erreichte die Aktie die Widerstandszone zwischen 18,92 und 19,75 EUR. An dieser Zone scheiterte die Aktie zunächst. Aber Anfang Juni gelang dann doch der Ausbruch.

In einem ersten Run zog die Aktie auf ein Hoch bei 23,56 EUR an. Damit kletterte sie auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Nach einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 19,75 EUR bricht der Wert in der laufenden Woche über 23,56 EUR aus. Damit wird der Aufwärtstrend seit März 2020 bestätigt.

Kaufwelle dürfte weitergehen

Mit dem Ausbruch über 23,56 EUR kommt es zu einem Fortsetzungssignal in der Rally seit März 2020. Diese Rally kann zu weiteren Gewinnen bis ca. 27,20-27,50 EUR und später sogar 34,08 EUR führen. Sollte die Aktie aber doch noch unter 18,92 EUR zurückfallen, wäre mit einer größeren Konsolidierung in Richtung 15,65-16,00 EUR und damit mit einem Test des Aufwärtstrend seit März 2020 zu rechnen.

Fazit: Das Chartbild der Aixtron-Aktie deutet auf weitere Kursgewinne hin.

AIXTRON SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)