AKAMAI - Hier musste man blitzschnell agieren

Preisziele lassen sich als Analyst relativ gut formulieren, Zeitziele sind dagegen deutlich schwieriger festzulegen. Mal dauert es Wochen, bis ein Kursziel abgearbeitet wird, in anderen Fällen geht es blitzschnell. Letzteres war bei der Aktie von Akamai der Fall, die ich im Januar zuletzt besprach. Den Titel beschrieb ich als Watchlistkandidaten, ein Long-Trade würde sich oberhalb des Triggers bei 109,23 USD anbieten. Und tatsächlich stieg die Aktie kurz danach über den Trigger, konsolidierte drei Tage und kannte anschließend kein Halten mehr. Wer allerdings bei 120,00 USD nicht schnell auf den Verkaufsbutton drückte, der schaute einen Tag später bereits wieder in die Röhre. Sämtliche Kursgewinne nach dem Chart-Break zur Oberseite waren Ende Januar schon wieder dahin.

Heute setzt sich die Talfahrt fort. Denn Akamai enttäuschte mit dem veröffentlichten Quartalsbericht. Der Umsatz kletterte im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf 846 Mio. USD und lag damit über der Schätzung des Marktes von knapp 830 Mio. USD. Auch der Gewinn je Aktie fiel mit 1,33 USD etwas besser aus als der Marktkonsens. Doch vom Ausblick auf das neue Jahr 2021 hatten sich die Analysten mehr erhofft.

Im ersten Quartal rechnet das Management mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,28 und 1,31 USD. Der Umsatz soll 822 Mio. bis 836 Mio. USD betragen. Damit traf Akamai nur die Markterwartung. Viele Marktteilnehmer hatten darauf gesetzt, dass die Prognose optimistischer ausfallen würde. Schaut man auf die Schätzungen, so dürften die guten Wachstumsjahre bereits hinter dem Unternehmen liegen. Mit prozentual einstelligem Gewinnwachstum kann man an der Technologiebörse Nasdaq in diesen Zeiten niemanden mehr begeistern, zumal die KGVs mit knapp 20 ein deutlich höheres Wachstum reflektieren. Die KUVs liegen um die 5.

Aus charttechnischer Sicht geraten die Bullen nach dem heutigen Abverkauf in arge Bedrängnis. Der Trend seit dem Tief im März 2020 droht zu brechen. Auch steht der EMA200 unter Beschuss. Eine schnelle Kursreaktion zur Oberseite muss in den kommenden Tagen her, ansonsten drohen mittelfristig zweistellige Kurse im Bereich von 94,00 USD. Erholungen dürften es Stand jetzt schwer haben über 108,40/109,20 USD hinauszukommen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,20 3,39 3,57 Ergebnis je Aktie in USD 5,22 5,45 5,91 Gewinnwachstum 4,41 % 8,44 % KGV 20 19 18 KUV 5,3 5,0 4,7 PEG 4,3 2,1 *e = erwartet

Akamai-Technologies-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)