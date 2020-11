AKASOL - Starkes Wachstum im dritten Quartal

Akasol AG - WKN: A2JNWZ - ISIN: DE000A2JNWZ9 - Kurs: 65,080 € (XETRA)

Der Entwickler und Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge mit Hybrib- und Elektroantrieb, Akasol, hat heute den Bericht für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Die Wachstumsstory des Unternehmens ist ungebrochen. Im Detail erzielte Akasol einen Umsatz von 22,3 Mio. EUR, was einem Plus von 85 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBIT verbesserte sich deutlich von -2,96 auf -0,85 Mio. EUR. Auf Neunmonatssicht kletterte der Umsatz von 31,3 auf 40,6 Mio. EUR, das EBIT lag bei -7,81 Mio. EUR nach -2,99 Mio. EUR in der Vorjahresperiode.

Das Management bestätigte die Jahresprognose, wonach Akasol einen Umsatz zwischen 60 und 70 Mio. EUR erreichen möchte. Die operative EBIT-Marge soll im zweiten Halbjahr positiv ausfallen und sich somit das Ergebnis im vierten Quartal weiter verbessern. Erst vor einigen Tagen gab der Akasol-Vorstandsvorsitzende Sven Schulz dem Handelsblatt ein interessantes Interview. Gerade bei Nutzfahrzeugen sieht Schulz sein Unternehmen vorne.

Analysten kalkulieren aktuell mit einem Umsatz von 73,1 Mio. EUR und einem Verlust je Aktie von 0,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften die Erlöse weiter auf 130 Mio. EUR in die Höhe schnellen und mit einem Gewinn von 0,61 EUR der Turnaround geschafft sein. Das KGV 2021 für die Aktie liegt bei 107.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 47,60 73,14 130,10 Ergebnis je Aktie in EUR -1,01 -0,36 0,61 Gewinnwachstum - - KGV - - 107 KUV 8,3 5,4 3,0 PEG 2,8 neg. *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht muss man bei der Aktie derzeit nichts überstürzen. Der Wert ist in den vergangenen drei Wochen sehr gut gelaufen und kurzfristig völlig überhitzt. Auch wurde die obere Begrenzung eines Trendkanals erreicht. Konsolidierungen sollten daher für einen Neueinstieg abgewartet werden. Eine ideale Rücklaufzone befindet sich im Bereich der letzten Hochs zwischen 57,70 und 56,00 EUR. Dort können Trader versuchen, den Momentumtitel abzufischen.

