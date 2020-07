AKK - Europa muss stärker in internationalen Organisationen sein

Berlin (Reuters) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert die Europäer auf, in internationalen Organisationen eine stärkere Rolle einzunehmen.

Nur so könne sichergestellt werden, dass Einrichtungen wie etwa die Weltgesundheitsorganisation WHO das globale Interesse im Blick hätten und nicht zur Durchsetzung nationaler und egoistischer Ziele missbraucht würden, sagte die Ministerin am Mittwoch in Berlin. Sie bezog sich dabei auf die Ankündigung der USA, die WHO zu verlassen, und die Befürchtung, dass China das entstehende Vakuum ausfüllen könnte.