AKTIE IM FOKUS 2: Anleger reagieren euphorisch auf Nordex-Ausblick

(neu: Kurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kräftiger Aufwind für Nordex : Die Aktien des Windkraftanlagen-Herstellers profitierten am Dienstag von einem positiv aufgenommenen Umsatzausblick. Inmitten einer freundlichen Marktstimmung schnellten sie am Vormittag bis auf 6,96 Euro hoch und waren zuletzt mit 6,855 Euro 21 Prozent teurer als am Vortag. Im SDax waren sie damit auf dem ersten Platz. Der Nebenwerteindex gewann zeitgleich mehr als fünfeinhalb Prozent. Ein Händler sagte, die 2020er-Prognose der Hamburger sei stark, der Auftragsbestand stütze.

Goldman-Sachs-Analyst Ajay Patel nannte den Ausblick im Rahmen seiner Erwartung, was ein gutes Zeichen sei mit Blick auf den Kursrutsch seit Anfang März. Mit seinem Kursziel von 11,70 Euro sieht er noch deutlich Luft nach oben. Er mahnte aber auch zur Vorsicht, weil die Risiken durch die Corona-Krise noch nicht benannt seien.

So teilte Nordex mit, dass vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr erheblichen Unsicherheiten unterliege. Der neue Ausblick basiere auf der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, den starken Auftragsbestand effizient und ohne größere Unterbrechungen trotz der derzeitigen Situation abzuarbeiten.

Die Nordex-Aktien hatten von Mitte November 2019 bis zum Beginn des Corona-Crashs vor gut vier Wochen in einer engen Spanne um die Marke von 12 Euro gependelt. Bis zum Vortag waren sie dann bis auf 5,55 Euro abgerutscht, dem tiefsten Kurs seit 2013. Mit dem aktuellen Kurssprung haben sie immerhin die Verluste der letzten Tage wieder aufgeholt./ajx/la/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX