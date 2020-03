AKTIE IM FOKUS 2: Bayer geben Gewinne wieder ab

(neu: Kurs aktualisiert im 1. Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bayer -Aktien haben anfängliche Gewinne am Dienstag im weiteren Verlauf des Handels größtenteils wieder eingebüßt. Lagen sie im Tageshoch noch mit mehr als fünf Prozent an der Dax -Spitze, so schmolzen die Gewinne zuletzt auf 0,7 Prozent zusammen. Damit schlossen sich die Aktien dem Dax an, der ein Plus von in der Spitze fast drei Prozent ebenfalls fast gänzlich wieder verlor.

Die Leverkusener haben sich mit US-Sammelklägern auf einen Vergleich im Rechtsstreit um eine angeblich irreführende Vermarktung von Unkrautvernichtern mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat geeinigt. Bayer zahlt 39,6 Millionen US-Dollar (35,8 Mio Euro) an die Kläger.

Ein durchschlagender Kurstreiber für die Aktien von Bayer werde aber wohl erst eine Einigung mit den Klägern wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsanto-Unkrautvernichtern wie Roundup sein, sagte ein Händler. Diese steht noch aus./bek/jha/

