AKTIE IM FOKUS 2: Ceconomy drehen ins Plus - Ausblick tröstet über Zahlen hinweg

(neu: Aktien drehen ins Plus, Schlusskurse, Charttechnik)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf schwache Quartalszahlen haben die Aktien des Elektronik-Einzelhändlers Ceconomy am Montag nur vorübergehende mit hohen Kursverlusten reagiert. Mit einem Minus von zeitweise fast zehn Prozent waren die Anteilsscheine im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht. Danach jedoch griffen Schnäppchenjäger bei den in den letzten vier Handelstagen sehr schlecht gelaufenen Aktien zu, so dass sich die Papiere am Ende mit einem Plus von rund fünf Prozent auf 4 Euro an die Spitze des Nebenwerteindex SDax setzten. Dieser schloss kaum verändert.

Ceconomy habe zwar schlechter als erwartet abgeschnitten, sagte ein Börsianer. Allerdings beruhigte die Anleger, dass der Ausblick bestätigt wurde.

Der Kurs kam in diesem Jahr über 4,10 Euro nicht hinaus. Anfang Januar und Anfang Februar prallten die Papiere an dieser Hürde ab. Mit der leichten Kurserholung an diesem Montag aber haben sich die Aktien wieder sehr nahe an die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei derzeit 4,03 Euro herangerobbt.

Sinkende Konsumlaune hatte das wichtige Weihnachtsquartal von Ceconomy belastet. Eine hohe Inflationsrate sowie erneute Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dämpften die Kauflust der Verbraucher. Zudem sah sich das Unternehmen mit den Ketten Saturn und Media Markt mit Engpässen in den internationalen Lieferketten konfrontiert. Den Ausblick bestätigte Ceconomy. Er sei aber mit vielen Unsicherheiten behaftet, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank.

Ceconomy habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Barclays-Analyst Nicolas Champ. Dafür verantwortlich sei vor allem eine schwache Entwicklung in den deutschsprachigen Kernmärkten wegen der dort geltenden Corona-Einschränkungen, aber auch Störungen in den Lieferketten und eine Cyber-Attacke.