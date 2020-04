AKTIE IM FOKUS 2: Gerresheimer ziehen an - Jahresprognosen bestätigt

(neu: Aktienkurs und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bestätigung der Jahresziele durch Gerresheimer ist bei den Aktionären des Spezialverpackungsherstellers am Donnerstag gut angekommen. Die Aktie legte um bis zu rund sechs Prozent zu und zählte am frühen Nachmittag mit einem Plus von 5,44 Prozent auf 65,85 Euro zu den größten Gewinnern im MDax .

Der Konzern sieht sich trotz der Corona-Pandemie auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Nach einem eher trägen Jahresstart dürften sich die Geschäfte beschleunigen. Die Jahresprognosen implizierten eine ordentliche Geschäftsbeschleunigung in den kommenden Monaten, schrieb etwa Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan. Diese solle dem Management zufolge schon im zweiten Quartal sichtbar werden.

Mit dem stark auf die Pharmaindustrie ausgerichteten Geschäft sind die Düsseldorf in der Virus-Krise ohnehin recht robust aufgestellt. Gute Geschäfte mit Spritzen, Fläschchen und Ampullen dürften laut Analysten mögliche Rückgänge im viel kleineren Bereich für Parfümflakons aufwiegen.

Seit dem Jahreswechsel hat das Papier denn auch nur rund fünf Prozent verloren und sich damit weitaus besser geschlagen als der Index der mittelgroßen Werte MDax. Der knickte im bisherigen Jahresverlauf um mehr als ein Fünftel ein./mis/bek/jha/

