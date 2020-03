AKTIE IM FOKUS 2: Übernahme-Erwartung treibt Qiagen auf Mehrmonatshoch

(neu: Kurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In Erwartung einer Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific sind die Aktien von Qiagen am Dienstag steil nach oben geschossen. Damit haben sie sich dem Gebot in Höhe von 39 Euro je Aktie bereits stark angenähert.

Direkt zum Handelsstart schnellten die Anteile des im MDax gelisteten Gendiagnostik- und Biotechunternehmens auf 38,75 Euro hoch. Gegen Mittag kam der Kurs dann leicht zurück und die Papiere kosteten 37,77 Euro, was noch immer ein Plus von 18,8 Prozent bedeutet.

Mit diesem Sprung schlossen die Papiere des 1984 aus der Universität Düsseldorf heraus gegründeten Unternehmens erstmals wieder die große Kurslücke, die sie nach Weihnachten gerissen hatten. Anfang Dezember noch hatten Übernahmehoffnungen die Aktie auf 39,19 Euro und damit auf das höchste Niveau seit 2001 getrieben.

Doch kurz vor Jahresschluss hatte Qiagen den Spekulationen ein Ende bereitet und den Verkauf abgesagt. Die Vorstöße der Kaufinteressenten seien nicht überzeugend, lautete damals die Begründung.

Nach dem vorangegangenen monatelangen Gezerre um Qiagen rechnen Analysten daher nun weder mit Gegenangeboten noch mit größeren kartellrechtlichen Bedenken. Analyst Peter Welford von Jefferies etwa sprach von einem fairen Gebot. Der Deal dürfte seines Erachtens auch angesichts der fortwährenden Unsicherheiten in China begrüßt werden.

Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff schrieb ebenfalls, dass das Angebot vernünftig sei. Der Deal sei trotz der Kurshöhen vor Weihnachten kein Schnäppchen. Immerhin stehe Qiagen zahlreichen Problemen gegenüber. So habe das Unternehmen seine Ziele 2019 zwei Mal eindampfen müssen. Hinzu komme die Situation in China und das Gebiet der begleitenden Diagnostik, das mindestens noch im ersten Halbjahr 2020 schwierig bleiben werde.

Ähnlich wie Analyst Welford erwartet auch Wendorff keinen Bieterwettkampf. Er sehe keine Strategie, mit der der Übernahmepreis noch weiter in die Höhe getrieben werden könnte, schrieb er./ck/kro/jha/

