AKTIE IM FOKUS 2: Wirecard drehen vorbörslich ins Plus - KPMG-Bericht da

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Wirecard-Aktionären hat sich am Dienstagmorgen zumindest ein klein wenig Erleichterung breit gemacht. So äußerte sich der Bezahldienstleister nach unerwartet langem Warten zur Bilanzsonderprüfung durch die KPMG. Der Bericht sei am frühen Morgen übergeben worden und solle nun schnellstmöglich veröffentlicht werden, hieß es. Eigentlich sollte das schon am Montag geschehen, was aber ausblieb und die Anleger nervös machte.

Am Dienstagmorgen waren die Wirecard-Aktien vorbörslich zunächst um bis zu 16 Prozent abgesackt. Nach der Berichtsankündigung schafften sie auf der Handelsplattform Tradegate mit 135,42 Euro den Dreh ins Plus und gewannen gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag 2,5 Prozent.

Bereits zum Wochenstart war wild über den KPMG-Bericht spekuliert worden. Die Aktien des Zahlungsabwicklers wurden mit einer großen Spanne zwischen gut 138 und 116 Euro hin und her gereicht. Letztlich hatten sie als einer der schwächsten Werte im ansonsten starken Dax mit kleinem Plus bei 132,10 Euro geschlossen.

Noch in der Vorwoche hatten sich die Anleger über die Mitteilung gefreut, dass bisher bei der Sonderprüfung in allen vier relevanten Geschäftsbereichen nichts Substanzielles herausgekommen sei, das eine Korrektur der Bilanzen der Jahre 2016, 2017 und 2018 notwendig machen würde. Die Aktien hatten daraufhin kräftig zugelegt.

Wie Wirecard nun am Dienstag mitteilte, sieht sich der Konzern durch die KPMG-Sonderprüfung weiter entlastet. In den Prüfbereichen hätten sich für die Jahre 2016 bis 2018 nach wie vor keine substanziellen Feststellungen ergeben, die Korrekturen erforderlich gemacht hätten. Allerdings hätten die Prüfer von KPMG bei Wirecard Dokumentations- und Organisationsschwächen festgestellt. Diese seien vom Konzern bereits identifiziert worden. Den Schwächen werde durch den Aufbau einer Compliance-Abteilung begegnet, dies werde durch externe Berater unterstützt./mis/ag/jha/

