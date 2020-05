AKTIE IM FOKUS 2: Zahlen von Wirecard können Anleger nicht wieder ermutigen

(Neu: Mehr Stimmen, Zahlendetails, aktueller Stand, Kurshistorie)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wirecard haben am Donnerstag nach vorläufigen Quartalszahlen ihre Schwankungsbereitschaft einmal mehr unter Beweis gestellt. Nach schwachem Start wechselten sie munter ihr Vorzeichen, die Ausschläge nahmen aber keine übergroßen Dimensionen an. Zuletzt rutschten die Papiere wieder in die Verlustzone. Mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 85,38 Euro waren sie im Dax ein Mitglied im oberen Drittel. Der deutsche Leitindex war zeitgleich nochmals um 1,5 Prozent abgerutscht.

In den Anfangsminuten waren die Papiere des Bezahldienstleisters noch mit bis zu vier Prozent unter Druck geraten, im weiteren Verlauf hatten sie aber auch schon etwas mehr als zwei Prozent gewonnen. Mit der Stabilisierung beim Tagestief von 82 Euro haben sie schlimmeres vorerst verhindert: Unter 80 Euro wären sie einem Mehrjahrestief gefährlich nahe gekommen. Seit über einem Jahr wird der Konzern immer wieder mit Zweifeln an den Geschäftspraktiken konfrontiert. Auch eine mit Spannung erwartete Sonderprüfung hatte diese zuletzt nicht vollständig ausräumen können.

Die Zahlenvorlage ergab am Donnerstag, dass Wirecard im ersten Quartal die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen hat. Vom Virus beeinflusst stand etwas weniger Wachstum zu Buche als in den Vorquartalen. Zum Beispiel kam das Geschäft mit Fluggesellschaften und Reisebüros deutlich unter Druck, was aber vom Online-Shoppingboom abgemildert wurde. Vorstandschef Markus Braun bestätigte trotz des langsameren Wachstums die Jahresprognose.

Analysten zeichneten ein durchwachsenes Bild, sehen den Fokus bei Wirecard derzeit aber anderswo. Für den JPMorgan-Experten Sandeep Deshpande und seinen UBS-Kollegen Hannes Leitner lag das Quartalsergebnis unter den Markterwartungen. Knut Woller von der Baader Bank sah dies ähnlich, zog aber dennoch ein solides Fazit vom Jahresstart des Zahlungsdienstleisters. Positiv hob er die Unternehmensaussagen zum anziehenden Neukundengeschäft hervor.

Deshpande schränkte die Bedeutung der Resultate jedoch ein. Investoren bräuchten eine Lösung der anhaltenden Probleme, bevor sie sich wieder mit den laufenden Ergebnissen beschäftigen könnten. Einen Schritt dahin hatte Wirecard jüngst mit beschlossenen Umstrukturierungen im Vorstand gemacht. Unter anderem gibt dabei Konzernchef Markus Braun einen Teil seiner Macht ab und es wird ein hochrangig besetztes Compliance-Ressort gegründet. Dieses soll die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwachen.

David Vignon vom Analysehaus Bryan Garnier begrüßte die zu Wochenbeginn beschlossenen Schritte in seinem aktuellen Kommentar. Er betonte aber zugleich, dass dies allein noch nicht ausreiche, um bei Investoren wieder glaubwürdiger zu werden. Hierzu seien mehr Fortschritte nötig. "Bis dahin erwarten wir nicht, dass sich der Aktienkurs stark in die eine oder andere Richtung bewegt", so der Experte.

Die Kursentwicklung von Wirecard drückt aus, dass bei Anlegern noch viel Vertrauen wieder zurück gewonnen werden muss. Die Aktien, die zwischen Anfang 2017 und September 2018 mit einer Rally von 40 auf knapp 200 Euro Furore machten und den Dax-Aufstieg schafften, werden nun schon im zweiten Jahr von den Vorwürfen belastet. Als diese Anfang 2019 aufkamen, wurden die Aktien noch bei ungefähr 170 Euro gehandelt.

Bis Ende April hatte sich das Papier vom wenige Wochen zuvor erlittenen Fall unter die 80-Euro-Marke mühsam wieder erholt, dann kam aber schon wieder der nächste Rückschlag, als die mit Spannung erwartete Buchprüfung durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG nicht alle Zweifel hatte ausräumen können. Seither müssen die Anleger sich statt einer großen Erholung eher wieder mit einem neuen Talsohle beschäftigen. Unter 79,68 Euro blüht den Aktien ein Tief seit November 2017./tih/la/stk