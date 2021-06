AKTIE IM FOKUS: Adler Group legen weiter zu - JPMorgan-Studie stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines positiven Analystenkommentars haben die Aktien der Adler Group am Dienstag im vorbörslichen Handel an ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen angeknüpft. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 27,20 Euro und somit 1,6 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs am Montag. Auf Xetra wäre das ein Hoch seit Januar diesen Jahres.

Die Aktien der Adler Group seien eine gute Wahl, um vom knappen Wohnimmobilienmarkt in Deutschland zu profitieren, schrieb der Experte Tim Leckie von der US-Bank JPMorgan. Zudem winkten hier wegen der Geldflüsse in Immobilien Bewertungsgewinne. Der Fachmann verwies ebenso auf die laufende Branchenkonsolidierung./la/jha/