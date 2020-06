AKTIE IM FOKUS: Adobe Systems nach Zahlen wieder gen Rekordhoch unterwegs

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adobe Systems dürften dank überwiegend positiv aufgenommener Quartalszahlen an diesem Freitag ihren Rekordlauf wieder aufnehmen. Vorbörslich legten die Papiere des US-Softwareherstellers um 4,5 Prozent auf 405,03 US-Dollar zu, nachdem sie im Zuge der allgemeinen Panikattacke am US-Markt am Donnerstag 4,7 Prozent eingebüßt hatten. Am Mittwoch indes waren sie noch auf ein Rekordhoch von knapp unter 410 Dollar gestiegen.

Adobe hatte am Vorabend nach Börsenschluss seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und überwiegend besser als prognostiziert abgeschnitten. So lobte JPMorgan die überraschend gute Margenentwickung, die die Enttäuschung über die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Umsätze wettgemacht habe. Jefferies lobte vor allem den Bereich Digital Media, der sich einmal mehr hervorragend entwickelt hat, wie Analyst Brent Thill schrieb./ck/jha/

