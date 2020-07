AKTIE IM FOKUS: Adva Optical nach starkem Quartal auf Hoch seit Februar erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Adva Optical Networking haben am Freitag im vorbörslichen Handel nach starken Quartalszahlen des Telekomausrüsters kräftig zugelegt. Auf Tradegate zogen sie um fast zehn Prozent auf 6,73 Euro an im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Auf Xetra wäre das der höchste Stand seit Ende Februar. Der Nebenwert hätte damit weit mehr als die Hälfte der Verluste aus der Zeit des Corona-Crashs an den Börsen aufgeholt.

Der Umsatz stieg Adva Optical zufolge im zweiten Quartal um 8,9 Prozent auf 145 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis legte sogar um 133 Prozent auf 10,1 Millionen Euro zu. Zudem hat das Unternehmen nach eigener Aussage die liquiden Mittel erhöht beziehungsweise die Nettoverschuldung reduziert./bek/mis