AKTIE IM FOKUS: Airbus tun sich mit weiterer Erholung schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Airbus sind am Donnerstag mit 65,26 Euro auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Nach fast 28 Prozent Kursplus in drei Handelstagen ging den Papieren des Flugzeugbauers jedoch etwas der Schwung aus und sie kamen auf 60,70 Euro zurück, was einem Kursplus von 3,8 Prozent am Donnerstag entsprach.

Airbus gehört zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Im vierwöchigen Rutsch bis Mitte März brachen sie bis auf 47,70 Euro ein und versuchen sich seither an einer Bodenbildung.

Am Vortag halfen die Ergebnisse des ersten Quartals - vor allem die in der Krise im Fokus stehende Barmittelentwicklung. Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs betonte in seiner Studie nach der Bilanz trotz aller Unsicherheiten das attraktive Kurspotential der Airbus-Papiere. Mit einem leicht gekappten Kursziel von 84 Euro stehen sie weiter auf der Favoritenliste der Investmentbank./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX