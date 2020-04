AKTIE IM FOKUS: Aixtron fallen - Schwächere Gewinnentwicklung, hohe Aufträge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aixtron -Aktien sind am Donnerstag nach einem durchwachsenen Jahresstart als einer größten Verlierer im SDax um 4,43 Prozent auf 8,58 Euro gefallen. Umsatz und Gewinn des Anlagenbauers für die LED- und Chipindustrie waren im ersten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben. Wichtiger sei aber der starke Auftragseingang, schrieben etwa die Experten der Barclays Bank in einem ersten Kommentar. Aixtron selbst bestätigte die eigenen Jahresziele und rechnet damit, in den kommenden Monaten Boden gut zu machen.

Die Aixtron-Papiere waren während des Corona-Börsencrashs zwar binnen weniger Wochen bis Mitte März um 43 Prozent eingebrochen, hatten sich zuletzt aber deutlich erholt. Aktuell notierten sie rund 19 Prozent unter ihrem Vor-Corona-Niveau./mis/fba

