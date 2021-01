AKTIE IM FOKUS: AMS ziehen an nach erhöhtem Osram-Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Optimismus bei der Tochter Osram hat am Dienstag die Anleger von AMS zum Zugreifen ermutigt. Die zuvor nur mäßig im Plus liegenden Papiere des Chipkonzerns zogen im Züricher Handel zuletzt auf plus 7,4 Prozent an. Sie glichen so ihre schweren Kursverluste vom Vortag mehr oder weniger wieder aus.

Osram hatte seine Prognosen für den Umsatz, den operativen Gewinn (Ebitda) und den Barmittelfluss im laufenden Geschäftsjahr erhöht. Grund ist eine schnellere Erholung der Absatzmärkte, insbesondere im Geschäft mit der Autoindustrie und Opto-Halbleitern.

Die Osram-Aktie selbst reagierte nur kurz deutlicher auf die Meldung, zuletzt stand sie mit einem Plus von 0,7 Prozent im eher unauffälligen Bereich. Sie pendelte damit wie schon seit Monaten um die Marke von 52 Euro./tih/jha/