AKTIE IM FOKUS: Anleger machen bei Dermapharm nach Rekordjagd Kasse

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Dermapharm fehlt nach der jüngsten Rekordjagd offenbar die Kraft für einen weiteren Kursanstieg. Nach erfreulichen Quartalszahlen des Arzneimittelunternehmens waren die Aktien am Dienstagmorgen noch einmal bis auf 78,40 Euro und damit auf einen historischen Höchststand gestiegen, bevor die Anleger zwischenzeitlich ordentlich Kasse machten.

Zwischenzeitlich sackten die Papiere um mehr als vier Prozent ab. Zuletzt dämmten sie bei 77,45 Euro das Minus aber wieder deutlich ein. Der Nebenwerte-Index SDax gewann zeitgleich rund 0,7 Prozent.

Eine unverändert hohe Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung wie Vitamin-D-Produkte treibt Dermapharm weiter an. Zudem profitierte der Konzern von der Corona-Impfstoffproduktion für Biontech sowie von der Übernahme der Merck-KGaA-Tochter Allergopharma. Umsatz und operatives Ergebnis legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich deutlich zu.

Im ersten Halbjahr habe das Arzneimittelunternehmen eine Rekordprofitabilität erzielt, lobte Analyst Alexander Thiel von der Investmentbank Jefferies. "Dermapharm befindet sich auf einem guten Weg", resümierte der Experte. Seiner Meinung nach könnten die Gewinnmitnahmen auch damit zusammenhängen, dass das Unternehmen seine Ziele für das Gesamtjahr nur bestätigt und nicht angehoben habe.

Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Pareto Securities wies darauf hin, dass das bereinigte operative Ergebnis deutlich über der Markterwartung liege. Die Marge habe sich signifikant verbessert, was aber auch an der wegen der Corona-Krise niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr liege.

Das 1991 gegründete Unternehmen Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München ist seit dem 9. Februar 2018 an der Börse notiert. Der Ausgabepreis betrug 28 Euro. Der Börsengang erfolgte in einer sehr unruhigen Börsenphase. Die Schlagzeilen beherrschten damals die Sorgen über steigende Zinsen. 2018 verlief denn auch recht turbulent für die Dermapharm-Aktionäre. Im Oktober übersprangen die Papiere erstmals die Marke von 30 Euro, doch schon im Dezember erfolgte der Rutsch auf das Rekordtief bei 21,58 Euro.

Seit April 2019 aber kennen die Aktien im Prinzip nur den Weg nach oben. Im Monatschart ist ein parabelförmiger Kursanstieg zu beobachten, der selbst vom weltweiten Kurseinbruch im Zuge der Corona-Krise Anfang 2020 nur kurz unterbrochen wurde.

Dank des Kursanstiegs seit dem Börsengang wurde Dermapharm Ende September 2019 in den SDax aufgenommen. Seitdem haben die Aktien knapp 138 Prozent gewonnen, während der Nebenwerteindex um gut 50 Prozent stieg.

Noch beeindruckender ist die Kursentwicklung seit der Erstnotiz im Februar 2018: In diesem Betrachtungszeitraum hat sich der Kurs nahezu verdreifacht, während der Index der Nebenwerte um fast die Hälfte zulegte./la/gl/jha/

