AKTIE IM FOKUS: Apple-Anleger feiern ein Rekordhoch nach dem nächsten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Apple-Euphorie hält an der Börse an. Am Donnerstag kletterte die Aktie des iPhone-Herstellers im frühen Handel erneut auf ein Rekordhoch bei fast 309 Dollar. Im Dow-Index war sie mit gut eineinhalb Prozent Kursgewinn der beste Wert.

Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs glatt verdoppelt. Apple bringt es an der Börse nach der Rally der vergangenen Monaten mittlerweile auf einen Marktwert von mehr als 1,3 Billionen Dollar./ajx/he