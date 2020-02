AKTIE IM FOKUS: Apple nach Umsatzwarnung vorbörslich unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Umsatzwarnung infolge der Coronavirus-Krise haben die Aktien von Apple am Dienstag im vorbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben. Vor Handelsstart in New York belief sich das Minus zuletzt auf 3,7 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag.

Apple hatte am Vortag bekannt gegeben, wegen des Coronavirus in China seine erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal zu verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant. Es sei ein Weckruf von Apple für scheinbar unbekümmerte Anleger und eine Mahnung, die Konsequenzen der Epidemie für die Wirtschaft nicht zu unterschätzen, kommentierte dies Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. In den USA hatte der Handel am Montag geruht./ssc/la/jha/ dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX