AKTIE IM FOKUS: Aussicht auf Qualtrics-IPO treibt SAP nach Rücksetzer wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf einen Börsengang der Tochter Qualtrics und die erhöhte Cashflow-Prognose haben am Montagmorgen den Kurs der SAP-Aktie im vorbörslichen Handel angetrieben. Auf Tradegate gewannen die Papiere knapp drei Prozent auf 139,55 Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag, als die Aktien in einem schwachen Börsenumfeld rund vier Prozent eingebüßt hatten. Nächste Zielmarke auf dem Weg nach oben sind die jüngsten Höchstkurse um 143 Euro.

Zwar könne die Stimmung für Börsengänge im Technologiesektor in den USA gegenwärtig besser sein, merkte ein Händler an. Das dürfte sich allerdings voraussichtlich wieder zum Guten ändern. Eine höhere Bewertung der Beteiligung mittels eines Börsengangs dürfte sich jedenfalls nicht negativ auf den SAP-Kurs auswirken. Zudem hob Europas größter Softwarehersteller bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen die Prognose für den Cashflow an./bek/zb

