AKTIE IM FOKUS: BASF unter Druck nach hohen Wertberichtigungen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Enttäuschung haben Anleger am frühen Freitagvormittag auf vorläufige Quartalszahlen von BASF reagiert. Nach anfänglichen Gewinnen drehten die Aktien ins Minus, das zuletzt 2,3 Prozent auf knapp 56 Euro betrug. Der Kurs der Aktie war in den vergangenen Wochen von unter 50 Euro auf in der Spitze knapp 58 Euro gestiegen auf den höchsten Stand seit Anfang Juni.

Wertberichtigungen und Rückstellungen für den Umbau drückten das operative Ergebnis (Ebit) der Ludwigshafener im dritten Quartal tief in den roten Bereich. Es beläuft sich voraussichtlich auf minus 2,64 Milliarden Euro./bek/fba

