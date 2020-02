AKTIE IM FOKUS: Bayer werden nach Zahlen von schwachem Markt mitgerissen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erfüllte Erwartungen an das vierte Quartal haben den Bayer-Aktien am Donnerstag nichts genutzt. In einem von Coronavirus-Sorgen geplagten sehr schwachen Dax wurden sie mit nach unten gerissen und verloren 2,3 Prozent auf 68,32 Euro. Sie bewegten sich damit knapp über ihrem Zwischentief von Anfang Dezember 2019.

Einige Analysten zeigten sich vom Abschneiden des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im vierten Quartal gar positiv überrascht. Allerdings geht Bayer etwas vorsichtiger ins neue Jahr als von Experten erhofft. Im Fokus bleibt der Glyphosat-Rechtsstreit in den USA, wo die Zahl der Klagen weiter stieg./ajx/mis