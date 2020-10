AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf fallen trotz Umsatzbelebung - Konzern vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positive Analystenreaktionen auf die Quartalsumsätze haben den Aktien von Beiersdorf am Mittwoch in einem sehr schwachen Marktumfeld nicht geholfen. Die Papiere der Hamburger fielen um mehr als 5 Prozent und waren damit am Vormittag schwächster Dax -Wert.

Im dritten Quartal haben sich die Geschäfte wieder belebt. Beiersdorf bleibt dennoch vorsichtig: "Wann sich die Situation nachhaltig entspannen wird, lässt sich noch immer nicht vorhersagen", sagte Konzernchef Stefan De Loecker mit Blick auf die Corona-Krise. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr stufte der Bernstein-Analyst Bruno Monteyne als "zu vorsichtig" ein. Es impliziere, dass die Dynamik im vierten Quartal wieder nachlasse, so der Experte. Die Zurückhaltung sei aber wohl der Unsicherheit um einen zweiten Lockdown geschuldet./ag/jha/