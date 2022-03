AKTIE IM FOKUS: Beiersdorfs Zahlen beruhigen und treiben Aktie auf November-Hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erleichterte Anleger haben am Dienstag die Aktie von Beiersdorf nach Quartalszahlen und einem positiv aufgenommenen Ausblick auf den höchsten Stand seit Mitte November 2021 getrieben. Das Papier des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers baute seine Kursgewinne der vergangenen zwei Handelstage um 4,7 Prozent auf 94,70 Euro aus. Dabei näherte es sich auch wieder stark der gleitenden 200-Tage-Linie bei rund 96,30 Euro. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Gut dürften am Markt die Prognosen für das Wachstum und die Profitabilität in der Konsumgütersparte ankommen, schrieb Analystin Celine Pannuti von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Denn: Vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts habe es Bedenken hinsichtlich der Margen gegeben. Das sei auch der Grund für die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien seit Jahresbeginn gewesen.

Auch Analystin Emma Letheren von der kanadischen Bank RBC verwies auf nervöse Investoren vor der Bekanntgabe des Zahlenwerks und urteilte nun: Die vorgelegten Zahlen seien insgesamt solide gewesen, sodass der Markt sie positiv aufnehmen sollte. Das Wachstum aus eigener Kraft von 9,7 Prozent im abgelaufenen Jahr habe exakt der recht nervösen durchschnittlichen Analystenschätzung entsprochen. Die Margen für das Gesamtjahr hätten die Erwartungen ebenfalls weitgehend getroffen.

Auf den ersten Blick erscheine darüber hinaus der Ausblick auf unveränderte Margen im laufenden Jahr "fein", schrieb Letheren. Allerdings gebe Beiersdorf dem Schutz der operativen Ertragskraft den Vorzug, anstatt in seine Marken zu reinvestieren, monierte die RBC-Analystin. Ihr wären rückläufige Margen lieber gewesen, denn "Beiersdorf hat zu wenig investiert, und das hat zu einer Verschlechterung der Entwicklung der wichtigsten Marken Nivea und La Pairie geführt"./ck/nas/men