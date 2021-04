AKTIE IM FOKUS: Boeing schwach - Händler: Bericht über Probleme beim 737 Max

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über weitere technische Probleme von Boeing mit dem Unglücksflieger 737 Max haben Händlern zufolge den Kurs der Aktie am Freitag belastet. Mit einem Abschlag von 1,8 Prozent lagen sie am Ende des Leitindex Dow Jones Industrial .

Nach einer Warnung des Flugzeugbauers hätten Fluggesellschaften in der vergangenen Woche Dutzende der Maschinen aus dem Verkehr gezogen, habe es in dem Bericht geheißen./bek/he