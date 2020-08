AKTIE IM FOKUS: Boykott-Aufruf von Trump belastet Goodyear

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des US-Reifenherstellers Goodyear leiden am Mittwoch laut Händlern unter einem Boykott-Aufruf des US-Präsidenten. Zuletzt rutschten die Papiere um mehr als vier Prozent ab und erreichten mit 9,33 US-Dollar den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. Donald Trump begründete den Aufruf damit, dass die Firma seine Anhänger benachteilige.

"Kaufen Sie bessere Reifen für viel weniger Geld!", twitterte Trump am Mittwoch. Goodyear habe Kopfbedeckungen mit seinem Slogan "Make America Great Again" verboten, schrieb der Präsident auf der Kurznachrichtenplattform zur Begründung. Auslöser für Trumps Vorgehen dürften Medienberichte gewesen sein, wonach bei einer Schulung in einem Goodyear-Werk im Bundesstaat Kansas Bekleidung mit dem Slogan für "nicht akzeptabel" erklärt worden waren./tih/he