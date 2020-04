AKTIE IM FOKUS: Coty fallen - Verlieren Henkel und KKR Interesse?

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt haben die Aktien des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty am Mittwoch um 5,4 Prozent auf 5,50 US-Dollar nachgegeben. Sie fielen zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar.

Als Grund für die Kursschwäche nannten Beobachter einen Medienbericht, dem zufolge Henkel und auch der Finanzinvestor KKR angesichts der Corona-Krise die Lust auf eine Übernahme von Coty verlieren könnten./bek/he