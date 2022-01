AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck setzen Rekordjagd fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im ruhigen Handel haben die Aktien von Daimler Truck am Montag mit 35,73 Euro erneut einen Höchststand erreicht. Die seit Mitte Dezember börsennotierten Anteilsscheine des von den Stuttgartern abgespaltenen Nutzfahrzeuggeschäfts gewannen seit ihrer Erstnotiz inzwischen über 27 Prozent an Wert.

Wenn die Analysten Recht behalten, ist damit das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht. Erst in der Vorwoche hatte Analyst Alexander Wahl vom Investmenthaus Stifel eine Kaufempfehlung mit Kursziel 48 Euro ausgesprochen. Das gleiche Niveau trauen den Aktien auch die Experten von JPMorgan und RBC zu. Stifel-Experte Wahl sprach in Anspielung an das Firmengeschäft von einer ganzen "Lastwagenladung voll Potenzial"./ag/jha/