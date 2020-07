AKTIE IM FOKUS: Daimler vorbörslich gesucht - LBBW: Erholung in China hilft

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den laut Analysten starken Eckdaten von Daimler zum zweiten Quartal könnten die Aktien am Freitag den Ausbruch aus einer wochenlangen Konsolidierung versuchen. Seit mehr als einem Monat hat es der Kurs des Autobauers nicht nachhaltig über die Marke von 38 Euro geschafft. Nun aber zog er auf Tradegate um gut zwei Prozent an auf 38,50 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Goldman-Sachs-Experte George Galliers konstatierte vor allem eine starke Entwicklung im Juni und machte Hoffnung auf optimistischere Ziele der Stuttgarter.

"Die Mercedes-Verkäufe in China erreichten einen neuen Rekordwert", merkte die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zu den vorläufigen Quartalszahlen der Stuttgarter an. Dank der Erholung der Nachfrage im Juni sei der Verlust von Daimler im zweiten Quartal spürbar geringer ausgefallen als befürchtet. Das könnte am Freitag auch die Branche stützen: Vorbörslich legten auch die Aktien von Volkswagen und BMW zu./bek/mis

