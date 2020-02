AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero wegen schwachem Ergebnisausblick unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wegen eines unerwartet schlechten operativen Ausblicks haben die Aktien von Delivery Hero am Dienstag nachgegeben. Nach der Bekanntgabe der Jahreszahlen rutschten sie am Morgen erst um 7 Prozent ab, erholten sich dann aber. Zuletzt betrug das Minus dann nur noch 1,5 Prozent auf etwa 74 Euro. Damit lagen die Papiere am Ende des Mittelwerte-Index MDax . Am Freitag hatte der Kurs noch bei 75,66 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Der Essenslieferdienst hatte sich zwar im vierten Quartal wie erwartet entwickelt, der für das Jahr 2020 prognostizierte Verlust im operativen Geschäft liege jedoch doppelt so hoch, wie vom Markt erwartet, hieß es von Sherri Malek, Expertin des Analystenhauses RBC. Ein Händler gab sich enttäuscht davon, dass das Unternehmen das Wachstum immer weiter über den Gewinn stellt.

2019 hat Delivery Hero beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz stark gestiegener Bestellungen hat das Berliner Unternehmen aber auch im vergangenen Jahr weiterhin rote Zahlen geschrieben./ssc/tih/jha/

