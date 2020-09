AKTIE IM FOKUS: Dermapharm stark gesucht nach Kooperation mit Biontech

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kooperation von Dermapharm mit Biontech ist am Donnerstagnachmittag bei den Aktionären von Dermapharm gut angekommen. Für die Aktien des Arzneiunternehmens ging es in der Spitze um fast 9 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Zuletzt betrug das Plus noch knapp 6 Prozent. Biontech-Aktien gaben dagegen auf Tradegate leicht nach.

Beide Unternehmen wollen in der Produktion zusammenarbeiten. Biontech und Pfizer entwickeln gegenwärtig einen Corona-Impfstoff. Sollte sich dieser als wirksam erweisen und eine Zulassung erlangen, dürfte er in großem Stil produziert werden, sagte ein Händler. Davon wiederum würde vor allem Dermapharm profitieren./bek/jha/