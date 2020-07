AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank nach Aussagen zum zweiten Quartal sehr schwach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank sind am Dienstag nach Aussagen zum zweiten Quartal in die Verlustzone gedreht und haben am Dax-Ende deutlich nachgegeben. Im sehr freundlichen Marktumfeld büßten die Papiere am Nachmittag 2,5 Prozent auf 8,653 Euro ein.

Nach den überwiegend sehr starken Quartalszahlen der US-Konkurrenz sei die positive Überraschung seitens der Deutschen Bank sehr mäßig ausgefallen, sagte ein Börsianer. Dabei verwies er darauf, dass nur "leicht bessere" Finanzzahlen als Analysten im Schnitt erwarten, in Aussicht gestellt wurden. Analyst Ingo Frommen von der LBBW lobte indes die harte Kernkapitalquote per 30. Juni von voraussichtlich 13,3 Prozent. "Damit würde sie deutlich über der von der Bank zuletzt erwarteten Quote von 12,5 Prozent liegen und über der Analysten-Erwartung von 12,4 Prozent."/ck/zb dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX