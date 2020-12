AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse wegen möglicher Akquisition im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Möglichkeit einer milliardenschweren Übernahme könnte den Kurs der Deutschen Börse am Mittwoch im frühen Handel zunächst etwas bremsen. Der Börsenbetreiber zähle zu den Kaufinteressenten für die Investment-Plattform Allfunds, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Auf Tradegate gaben die Papiere des Börsenbetreibers nur leicht nach in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Mit größeren Kursverlusten rechne er aber nicht, sagte ein Händler. Noch sei die Nachrichtenlage zu unkonkret. So erwäge der Besitzer Hellman & Friedman auch einen Börsengang des Unternehmens und es könnten auch noch weitere Interessenten auf den Plan treten. Sollte es derweil an den Aktienmärkten noch zu einer Jahresend-Rally kommen, dürfte die Deutsche Börse davon profitieren, so der Händler./bek/jha/