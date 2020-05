AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom steigen - Kreise: Möglicher Softbank-Deal

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Telekom haben am Montag nach einem Pressebericht über einen Kauf von Softbank -Anteilen an der Mobilfunktochter T-Mobile US zugelegt. Auf Tradegate gewannen sie 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss auf 13,805 Euro. Ein Händler sagte, die Bedingungen des möglichen Deals wären für die Telekom wohl positiv. Dies dürfte die Stimmung gegenüber den Telekom-Aktien heben.

Mit einer möglichen Transaktion würde die Telekom ihren Anteil laut den Bloomberg Kreisen von derzeit knapp 44 Prozent auf über 50 Prozent erhöhen. Das Geschäft würde dabei milliardenschwer ausfallen, denn T-Mobile US ist derzeit an der Börse insgesamt rund 120 Milliarden US-Dollar wert.

Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März bei 10,406 Euro haben sich die Papiere der Telekom Stück für Stück hochgearbeitet und inzwischen wieder um fast ein Drittel verteuert./ajx/mis