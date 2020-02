AKTIE IM FOKUS: Dividendenvorschlag von Takkt treibt Aktie hoch

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Aktien von Takkt haben am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen auf die Bekanntgabe des Dividendenvorschlags für 2019 reagiert. Die Papiere drehten nach der Mitteilung des Händlers von Büromöbeln ins Plus und legten zuletzt um 2 Prozent auf 12,34 Euro zu.

Takkt peilt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von einem Euro je Aktie an. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,45 Euro. Die Cashflow-Stärke und die hohe Eigenkapitalquote von 58,5 Prozent zum Jahresende 2019 erlaubten eine höhere Ausschüttung, ohne die Solidität der Bilanz und die Handlungsfähigkeit bei Akquisitionen einzuschränken, hieß es/.ck/he