AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk geben nach - Spiegel: Bund bestellt womöglich zu viel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Medizintechnikherstellers Drägerwerk könnten am Freitagnachmittag einen Blick wert sein. Laut einem Bericht des "Spiegel" bestellte die Bundesregierung in der Corona-Krise bei einigen Herstellern wohl zu viele Beatmungsgeräte und will nun nicht alle abnehmen. "Angesichts des zurzeit sinkenden Bedarfs" habe man mit einigen Herstellern reduzierte Lieferverträge vereinbaren können, zitiert der "Spiegel" aus einer Regierungsstellungsnahme auf eine kleine Anfrage eines FDP-Abgeordneten. Welche Hersteller genau betroffen sind, geht daraus nicht hervor. Die Drägerwerk-Papiere drehten zuletzt ins Minus und sanken um 0,97 Prozent.

Die Corona-Krise bescherte Drägerwerk einen Auftragsboom. Gefragt waren vor allem Produkte, die für die Behandlung von Covid-19-Patienten benötigt werden: Beatmungsgeräte, Patientenmonitore und dazugehörige Materialien./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX